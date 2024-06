En direct

19:50 - Au Quesnoy, quels peuvent être les reports du vote de gauche ? L'autre interrogation qui accompagne ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 12,61% au Quesnoy. Mais ce sont 23% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,44%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,12%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (4,8%). A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 25,69% des bulletins dans la commune.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 17 points au Quesnoy Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 17 points au Quesnoy entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut donc penser que le RN sera à près de 35% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes au Quesnoy au début du mois ? On ne peut faire l'impasse sur le scrutin qui a secoué le pays il y a quelques jours. Le 9 juin en effet, au Quesnoy, la liste du Rassemblement national, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, a remporté l'élection, cumulant 45,47% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 12,61% et Valérie Hayer à 10,63%. Ce qui correspond à 757 bulletins dans la ville.

14:32 - Marine Le Pen en tête au Quesnoy lors de la dernière présidentielle La présidentielle est probablement la principale clé pour évaluer une tendance politique locale. La présidentielle avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 au Quesnoy. Marine Le Pen engrangeait 35,71% au 1er tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,13% et 17,79% des voix. Fabien Roussel finissait au pied de ce podium avec 5,96% des voix. Au second tour, la patronne du RN avait aussi battu Macron avec 56,4%.

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives 2022 au Quesnoy A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces élections législatives sera très commenté. Le RN se hissait en première position au Quesnoy en 2022 lors des législatives. C'est en effet Michaël Taverne qui se classait en pôle position au premier tour avec 27,70% dans la commune, qui faisait partie de la 12ème circonscription du Nord. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Anne Laure Cattelot (Ensemble ! - Majorité présidentielle) chez les électeurs avec 50,45%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales au Quesnoy : ce qu'il faut savoir Au Quesnoy, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 21,18% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Avec 40,46% de population active et une densité de population de 351 habitants par km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 215 €/an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de familles monoparentales (25,91%) met en évidence des besoins de suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (13,25%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation au Quesnoy mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 45,3% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Les législatives commencent au Quesnoy : l'abstention en question Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des élections précédentes. Début juin, à l'occasion des élections européennes, 52,68% des inscrits sur les listes électorales du Quesnoy avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 50,18% en 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 58,16% au premier tour. Au second tour, 59,42% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année au Quesnoy ? Pour mémoire, à l'échelle du pays, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives.