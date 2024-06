Résultat des législatives à Englefontaine : l'élection 2024 en direct

Le résultat du plus récent scrutin législatif est un indicateur précieux au moment de l'élection du jour. Les élections législatives avaient donné lieu à un beau démarrage pour le RN à Englefontaine. On retrouvait en effet Michaël Taverne devant ses concurrents au premier tour, avec 29,09% dans la cité, qui faisait partie de la 12ème circonscription du Nord. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 51,78%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,22%.

11:02 - Englefontaine et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

À Englefontaine, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les élections législatives. Dans le bourg, 36% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 25,02% ont 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (24,79%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 445 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (18,42%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,92%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Englefontaine mettent en relief une diversité de qualifications, avec 34,38% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.