19:47 - Un résultat aux législatives entre 12% et 13% à Quiévy pour la nouvelle union de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque toujours d'un chef, reste un mystère. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 13,7% des suffrages dans la localité. La liste PS-Place publique de Glucksmann a plus récemment cumulé 5,29% à Quiévy début juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Soit un cumul de 12% sur place.

18:42 - La forte évolution du Rassemblement national à Quiévy Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de données. Mais des éléments se dégagent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 16 points à Quiévy entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut donc conclure que le RN sera à près de 52% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national a dépassé les 50% à Quiévy le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus évident encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, l'a emporté aux européennes à Quiévy. Le bulletin a séduit 62,11% des voix, face à Valérie Hayer à 9,25% et Raphaël Glucksmann à 5,29%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Quiévy lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Quiévy pendant la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 49,6% des voix dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 19,8% et 12,63% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec seulement 4,65% des suffrages pour sa part. Pour le 2e tour deux semaines plus tard, c'est également Marine Le Pen qui l'emportait à Quiévy avec 71,21%, devant Emmanuel Macron à 28,79%.

12:32 - Quel verdict pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Quiévy ? Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif semble logique au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des élections du Parlement en 2022, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Quiévy. Dans la commune, qui votait pour la 12ème circonscription du Nord, c'est Michaël Taverne qui arrivait en tête au premier tour avec 44,09%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 60,98%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,02%.

11:02 - Les données démographiques de Quiévy révèlent les tendances électorales La démographie et le profil socio-économique de Quiévy contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Le pourcentage de chômeurs à 12,54% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 258 hab par km² et 45,99% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de foyers détenant au moins une voiture (79,56%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 550 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,14%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,03%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Quiévy mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 38,41% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Quiévy : quel était le niveau d'abstention aux précédentes élections législatives ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Quiévy (59214) ? La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des ménages seraient par exemple susceptibles de renforcer l'engagement civique des citoyens de Quiévy. Au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 369 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 26,22% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 23,77% au deuxième tour. En comparaison, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 60,14% au premier tour et seulement 59,45% au second tour. Quel député remplacera Michaël Taverne dans la 12ème circonscription du Nord ?