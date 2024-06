Résultat des législatives à Saint-Aubert : l'élection 2024 en direct

11:02 - Les données démographiques de Saint-Aubert révèlent les tendances électorales

Quel portrait faire de Saint-Aubert, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 707 logements pour 1 561 habitants, la densité de la commune est de 192 habitants/km². Avec 51 entreprises, Saint-Aubert permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,29% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 25,91% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 42,22% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 276,10 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Pour conclure, Saint-Aubert incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.