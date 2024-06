Résultat des législatives à Rieux-en-Cambrésis : l'élection 2024 en direct

Le RN parvenait en pôle position à Rieux-en-Cambrésis il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Michaël Taverne au sommet au premier tour, avec 36,69% dans la commune, qui faisait partie de la 12ème circonscription du Nord. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 61,65%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,35%.

Dans les rues de Rieux-en-Cambrésis, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 438 habitants répartis dans 617 logements, ce bourg présente une densité de 192 habitants/km². Ses 47 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (76,01%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 25,38% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 47,13% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 306,12 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Rieux-en-Cambrésis montre l'intérêt des habitants pour les ambitions de la France.

Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des dernières élections. Il y a trois semaines, lors des précédentes élections européennes, 41,25% des personnes en capacité de voter à Rieux-en-Cambrésis avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 43,05% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,86% au premier tour. Au second tour, 48,57% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 19,35% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 19,66% au second tour.

08:02 - Les législatives à Rieux-en-Cambrésis, c'est aujourd'hui

Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de la commune sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Rieux-en-Cambrésis. Ce dimanche 30 juin 2024, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives, cruciales pour déterminer la composition de l'Assemblée nationale pour les prochaines années. Pour rappel, les législatives de 2022 suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où Emmanuel Macron avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ce scrutin est l'occasion pour les candidats du bloc présidentiel de se distinguer auprès des votants de la commune. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.