Résultat des législatives à Wargnies-le-Grand : l'élection 2024 en direct

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Wargnies-le-Grand

Dans la ville de Wargnies-le-Grand, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 190 habitants par km² et un taux de chômage de 8,81%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (11,53%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 398 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,01%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,91%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (38,64%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Wargnies-le-Grand, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.