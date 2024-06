Résultat des législatives à Viesly : l'élection 2024 en direct

11:02 - Dynamique électorale à Viesly : une analyse socio-démographique

La structure démographique et socio-économique de Viesly définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des élections législatives. Avec 44,97% de population active et une densité de population de 140 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 21,73% peut agir sur les attentes des électeurs quant aux politiques sur le travail. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (28,7%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 505 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,71%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,33%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Viesly mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 44,14% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.