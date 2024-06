En direct

19:48 - Les suffrages de la coalition de gauche en question Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est un nouvel attelage qui a émergé cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 6,78% à Poix-du-Nord. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 2,44% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,49% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,66% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un total tournant autour des 12% sur place. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Poix-du-Nord, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 19,07% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,5% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,6% pour Yannick Jadot, 3,55% pour Fabien Roussel et 1,07% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 11 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Poix-du-Nord Difficile de mettre en perspective cette masse de résultats. Mais des éléments émergent… Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du RN ont atteint plus de 30% des voix au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 11 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 50% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 60,43% largement au-dessus de la moyenne nationale pour le RN à Poix-du-Nord le 9 juin Le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques semaines est incontournable. Regarder juste derrière nous semble donc plus que jamais avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Poix-du-Nord, avec 60,43%, soit 446 voix. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 8,27% et Raphaël Glucksmann à 6,78%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Poix-du-Nord lors de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. La présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 à Poix-du-Nord. Marine Le Pen s'imposait avec 50,44% au 1er round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 18,92% et 13,5% des voix. Poix-du-Nord n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 5,33% des voix pour sa part. Au 2e tour deux semaines plus tard, c'est également la leader du RN qui se plaçait en tête à Poix-du-Nord avec 67,58%, devant Emmanuel Macron à 32,42%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Revenir sur le dernier scrutin législatif est d'une logique implacable au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national réalisait un excellent résultat à Poix-du-Nord. C'est en effet Michaël Taverne qui se plaçait en tête au premier tour avec 41,79% dans la commune, qui votait pour la 12ème circonscription du Nord. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 59,81%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,19%.

11:02 - Poix-du-Nord : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Poix-du-Nord, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections législatives. Avec un taux de chômage de 17,96% et une densité de population de 253 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2012,87 euros par mois, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,71%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,9%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Poix-du-Nord mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,44% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Les législatives démarrent à Poix-du-Nord : quel sera le taux d'abstention ? L'analyse des rendez-vous électoraux antérieurs permet de comprendre le vote des électeurs de cette ville. Pendant les dernières européennes, 51,8% des inscrits sur les listes électorales de Poix-du-Nord (Nord) avaient boudé les urnes, contre une abstention de 51,12% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 61,03% au premier tour et seulement 57,46% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Poix-du-Nord cette année ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 27,47% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 25,65% au deuxième tour.