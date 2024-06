Résultat des législatives à Saint-Hilaire-lez-Cambrai : l'élection 2024 en direct

Le RN arrivait en pôle position à Saint-Hilaire-lez-Cambrai lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 12ème circonscription du Nord, c'est Michaël Taverne qui arrivait en tête au premier tour avec 45,42%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 66,53%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 33,47%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Hilaire-lez-Cambrai

Devant le bureau de vote de Saint-Hilaire-lez-Cambrai, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Avec ses 1 555 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 61 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (27,68%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,09% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 40,66% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 156,93 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Saint-Hilaire-lez-Cambrai participe à l'histoire de la France.