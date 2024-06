En direct

19:50 - Les suffrages de la gauche unie très suivis L'union de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? Donner une estimation n'est pas sans risque. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Avesnes-les-Aubert, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,94% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,15% pour Jean-Luc Mélenchon, 0,98% pour Yannick Jadot, 12,42% pour Fabien Roussel et 0,88% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 5,92% à Avesnes-les-Aubert. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme de 21% sur place.

18:42 - L'évolution foudroyante du RN à Avesnes-les-Aubert Alors que tirer de tous ces scores ? Alors qu'au niveau du pays, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des suffrages aux européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 13 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN puisse atteindre voire dépasser les 50% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 56,35% bien au-dessus de la moyenne nationale pour Bardella à Avesnes-les-Aubert aux européennes Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus évident au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le résultat qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. C'est en effet la liste d'extrême droite présentée par Bardella qui a dominé les européennes il y a trois semaines à Avesnes-les-Aubert, avec 56,35% des électeurs, soit 723 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Léon Deffontaines avec 12,86%, elle-même suivie par Valérie Hayer avec 6,78%.

14:32 - 45,88% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Avesnes-les-Aubert C'est probablement l'élection présidentielle qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'est illustrée à Avesnes-les-Aubert lors de la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 45,88% des suffrages au premier round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 15,15% et 13,81% des voix. L'échec était plus fort encore pour Fabien Roussel, avec 12,42% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'imposait enfin au second round dans la ville avec 70,87%, devant Emmanuel Macron à 29,13%.

12:32 - Quel score pour le Rassemblement national ce soir à Avesnes-les-Aubert ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette législative 2024, au niveau local, comme dans le reste de la France. Il y a deux ans pour les législatives, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Avesnes-les-Aubert. On retrouvait en effet Michaël Taverne en tête au premier tour, avec 40,91% dans la ville, qui faisait partie de la 12ème circonscription du Nord. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 64,05%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 35,95%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Avesnes-les-Aubert Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Avesnes-les-Aubert comme dans toute la France. Avec ses 3 606 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 156 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (70,91%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,63% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2001,49 euros par mois, la ville affiche un taux de chômage de 22,19%, annonçant une situation économique en demi-teinte. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Avesnes-les-Aubert montre l'attachement des habitants aux ambitions de l'Hexagone.

09:32 - Avesnes-les-Aubert : étude du niveau de participation aux précédentes législatives Ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Avesnes-les-Aubert (59129), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 43,38% au premier tour et seulement 41,24% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Avesnes-les-Aubert pour les élections législatives 2024 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 2 706 personnes en âge de voter au sein de la localité, 72,88% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 73,06% au premier tour, c'est-à-dire 1 977 personnes.