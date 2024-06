En direct

19:48 - À Bachant, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 convoité Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui se présente pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 23,79% des voix dans la commune. Une performance à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (19,24% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,22% pour Yannick Jadot, 10,63% pour Fabien Roussel et 0,49% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique menée par Glucksmann a plus récemment cumulé 5,61% à Bachant pour le tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant encore autour des 23% sur place.

18:42 - Le RN a solidement avancé à Bachant en 5 ans Que peut-on tirer de l'ensemble de ces statistiques ? Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN ont affiché plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN arrive à près de 49% à Bachant ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 54,39% largement au-dessus de la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Bachant le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît également comme avisé au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur important. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, s'est arrogée les élections du Parlement européen à Bachant. Ladite liste enregistrait 54,39% des suffrages, soit 446 voix, devant Léon Deffontaines à 12,44% et Raphaël Glucksmann à 5,61%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Bachant au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. L'élection présidentielle avait servi un bel avantage à Marine Le Pen en 2022 à Bachant. La cheffe de l'ancien Front national engrangeait 44,64% au premier round contre 19,24% pour Jean-Luc Mélenchon et 13,07% pour Emmanuel Macron sur le podium. La quatrième place était pour Fabien Roussel, avec 10,63% des voix. Au second tour du scrutin, c'est également la cheffe de l'ancien FN qui avait le plus convaincu avec 71,92%, devant Emmanuel Macron à 28,08%.

12:32 - Des législatives positives pour le RN la dernière fois Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent semble logique au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Les législatives avaient abouti à un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Bachant. Dans la commune, qui votait pour la 12ème circonscription du Nord, c'est Michaël Taverne qui arrivait en tête au premier tour avec 41,31%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 63,71%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 36,29%.

11:02 - Bachant : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Bachant, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. Le pourcentage de chômeurs à 17,74% pourrait agir sur les espérances des habitants en matière de politiques sur le travail. Avec une densité de population de 247 habitants par km² et 42,8% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Un salaire moyen mensuel net de 1986,52 euros/mois peut être symptomatique de difficultés économiques locales. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,38%) et le nombre de résidences HLM (28,54% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Bachant mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 34,28% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Participation à Bachant : que retenir des précédentes élections ? L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des élections législatives 2024 à Bachant. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,21% au premier tour et seulement 45,21% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Bachant ? Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 696 personnes en âge de voter dans la localité, 73,58% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 72,57% au second tour, soit 1 230 personnes.