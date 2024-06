Résultat des législatives à Maroilles : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait engrangé de très nombreux votes à Maroilles à l'issue de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 40,07% des suffrages dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,21% et 13,32% des voix. Maroilles n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 4,28% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'imposait ensuite au second round dans la ville avec 56,31%, devant Emmanuel Macron à 43,69%.

Les défis socio-économiques de Maroilles et leurs implications électorales

La composition démographique et la situation socio-économique de Maroilles contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Dans le bourg, 17,88% des résidents sont des enfants, et 29,54% de plus de 60 ans. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (19,61%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 505 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (15,82%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (10,52%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Maroilles mettent en avant une diversité de qualifications, avec 38,86% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.