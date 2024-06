Alors que tirer de cet ensemble de données ? Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La communauté des électeurs de Berlaimont avait plébiscité Marine Le Pen au moment de la présidentielle de 2022. La leader du RN écrasait le match avec 38,74% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,97% et 15,89% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 5,81% des voix. Rebelotte au deuxième tour contre Macron avec une cheffe du RN à 60,13% contre 39,87%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Berlaimont

Comment les électeurs de Berlaimont peuvent-ils impacter le résultat des élections législatives ? Le taux de chômage à 20,61% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 235 habitants par km² et 39,75% de population active, ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (28,7%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 952 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (16,67%) et le nombre de résidences HLM (12,66% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Berlaimont mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,82% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.