19:48 - Quel résultat pour le Front populaire à l'issue de ces élections législatives ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui se présente en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 5,77% à Leval. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 18% sur place. Le jour du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 20,74% des suffrages dans la localité.

18:42 - 12 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Leval Difficile d'y voir clair dans toutes ces données. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Alors qu'au niveau national, les résultats du RN ont grimpé à plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale semble plus forte encore. Le parti a en effet déjà glané 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN soit à près de 45% voire plus à Leval ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme résultat du Rassemblement national à Leval aux européennes Le nom de celui ou celle qui l'a emporté à l'issue des dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les mémoires. C'est en effet la liste RN poussée par Bardella qui s'est imposée aux européennes 2024 à Leval, avec 53,81% des votes exprimés (438 voix) devant la liste de Valérie Hayer avec 9,46%, elle-même suivie par la liste de Léon Deffontaines avec 7,86%.

14:32 - Quel était le résultat de la dernière présidentielle à Leval ? Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans les résultats de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen avait fini en tête avec 40,25% au 1er tour de l'élection du président de la République de 2022 à Leval. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 18,74% et Emmanuel Macron troisième avec 16,36%. L'échec était plus fort encore pour Fabien Roussel, avec 10,45% des suffrages. Pour le second tour de l'élection, c'est aussi Marine Le Pen qui l'emportait avec 67,66%, devant Emmanuel Macron à 32,34%.

12:32 - Quel verdict pour le RN aux législatives 2024 à Leval ? Le nombre de bulletins glanés par la formation menée par Jordan Bardella au premier tour sera l'observation majeure pour ces élections des députés 2024 localement. Le RN arrivait en première position à Leval en 2022 lors des législatives. C'est en effet Michaël Taverne qui arrivait en tête au premier tour avec 37,79% dans la commune, partie intégrante de la 12ème circonscription du Nord. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 54,45%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,55%.

11:02 - Élections législatives à Leval : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues de Leval, les élections sont en cours. Avec une population de 2 491 habitants répartis dans 1 116 logements, cette ville présente une densité de 420 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 64 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 373 foyers fiscaux. Dans la ville, 20,36% des résidents sont des enfants, et 25,24% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 30,72% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 983 euros/an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 20,08%, révélant une situation économique tendue. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Leval s'inscrit dans l'histoire de la France.

09:32 - La mobilisation des habitants aux législatives à Leval L'un des critères principaux de ce scrutin législatif sera le taux d'abstention à Leval (59620). Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 57,74% au premier tour et seulement 59,52% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Leval ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 28,66% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 26,76% au premier tour.