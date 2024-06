Résultat des législatives à Villers-Pol : l'élection 2024 en direct

11:02 - Villers-Pol : démographie, élections et perspectives d'avenir

Quel portrait faire de Villers-Pol, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 262 habitants répartis dans 563 logements, cette localité présente une densité de 102 habitants/km². Ses 66 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (82,59%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 31,92% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 42,56% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 608,41 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Villers-Pol, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'inflation, rejoignent ceux de la France.