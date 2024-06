En direct

19:47 - Le Front populaire, nouvelle machine pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui s'avance pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Beauvois-en-Cambrésis, le binôme Nupes avait en effet obtenu 19,94% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 5,27% à Beauvois-en-Cambrésis. Mais la gauche pourrait être bien plus haut aux législatives, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 14% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a solidement avancé à Beauvois-en-Cambrésis en 5 ans Alors que tirer de tous ces chiffres ? Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN ont grimpé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà avancé de 15 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse atteindre voire dépasser les 45% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 56,22% bien au-dessus de la moyenne nationale pour Bardella à Beauvois-en-Cambrésis le 9 juin dernier Revenir sur le séisme du 9 juin semble aussi pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 384 habitants de Beauvois-en-Cambrésis passés par les urnes ont en effet préféré la liste du RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella séduisait ainsi 56,22% des voix devant Valérie Hayer à 12,3% et Raphaël Glucksmann à 5,27%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Beauvois-en-Cambrésis au premier tour de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection présidentielle. La ville de Beauvois-en-Cambrésis avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République de 2022. La numéro 1 de l'ancien Front national l'emportait avec 43,07% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 21,3% et 15,26% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 4,84% des suffrages. Au deuxième tour, la patronne du RN surclassait aussi Macron avec 63,23%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Beauvois-en-Cambrésis Regarder le dernier scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Les législatives avaient offert un joli départ pour le RN à Beauvois-en-Cambrésis. Dans la commune, qui votait pour la 12ème circonscription du Nord, c'est Michaël Taverne qui arrivait en tête au premier tour avec 37,44%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 53,26%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,74%.

11:02 - Comment la composition démographique de Beauvois-en-Cambrésis façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Beauvois-en-Cambrésis comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 959 habitants répartis dans 970 logements, cette localité présente une densité de 593 hab/km². Avec 135 entreprises, Beauvois-en-Cambrésis est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (71,44%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,76% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1989,64 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 22,72%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Beauvois-en-Cambrésis manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mutation.

09:32 - Les législatives commencent à Beauvois-en-Cambrésis : l'abstention en question Au fil des dernières années, les 1 976 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes élections européennes, sur les 1 558 personnes en âge de voter à Beauvois-en-Cambrésis, 44,61% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 48,99% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 41,74% au premier tour. Au second tour, 43,97% des votants ont exercé leur droit de vote. Pour rappel, à l'échelle de la France, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.