Résultat des législatives à Saint-Remy-du-Nord : l'élection 2024 en direct

Les législatives 2022 avaient donné un beau départ pour le Rassemblement national à Saint-Remy-du-Nord. On retrouvait en effet Michaël Taverne en tête au premier tour, avec 39,94% dans la cité, qui votait pour la 12ème circonscription du Nord. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 60,89%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,11%.

11:02 - Analyse socio-économique de Saint-Remy-du-Nord : perspectives électorales

Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Remy-du-Nord mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient impacter les résultats des législatives. Avec une densité de population de 192 hab/km² et un taux de chômage de 10,11%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (83,63%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 374 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,85%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,23%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Remy-du-Nord mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,09% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.