19:51 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de gauche à Avesnelles ?

La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une des énigmes de ces élections législatives 2022, à Avesnelles comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 15,15% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. N'oublions pas non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,54% et 1,03% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total probable de 18,72% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.