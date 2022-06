Résultat de la législative à Avesnes-les-Aubert : 2e tour en direct

19/06/22 17:24

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Avesnes-les-Aubert sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Avesnes-les-Aubert. En direct 17:24 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Avesnes-les-Aubert ? La candidature Rassemblement National a obtenu 40,91% des votes au soir du premier round de la législative le 12 juin dernier. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 27,94% des suffrages. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 18,45% des voix. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. 13:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Avesnes-les-Aubert lors des législatives ? Au cours des consultations politiques antérieures, les 3672 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 2706 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 27,12% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 26,94% au premier tour. Avec une participation qui continue de baisser lors des législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Dimanche dernier, 43,38% des personnes en âge de voter à Avesnes-les-Aubert avaient pris part à l'élection. 10:30 - Le député d'Avesnes-les-Aubert sera élu ce 19 juin Bienvenue dans ce live où nous tenterons de donner les clés de ce 2ème round des législatives à Avesnes-les-Aubert, jusqu'à ce que les résultats soient communiqués. Sont alignés les postulants qualifiés il y a une semaine et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de 2e tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Avesnes-les-Aubert - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Avesnes-les-Aubert aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 12ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Michaël Taverne Rassemblement National Anne Laure Cattelot Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Avesnes-les-Aubert - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Avesnes-les-Aubert

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 12ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Avesnes-les-Aubert Michaël Taverne (Ballotage) Rassemblement National 33,91% 40,91% Anne Laure Cattelot (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,31% 18,45% Malik Yahiatene Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,63% 27,94% Claude Dupont Les Républicains 8,07% 4,79% Simon Flahaut Reconquête ! 3,81% 2,70% Grégory Pamart Divers 2,78% 1,65% Ludovic Lussiez Divers droite 2,03% 0,35% Laurent Lehrhaupt Divers extrême gauche 1,46% 2,52% Geoffrey Denis Droite souverainiste 0,99% 0,70% Participation au scrutin Circonscription Avesnes-les-Aubert Taux de participation 44,47% 43,38% Taux d'abstention 55,53% 56,62% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 1,53% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,51% Nombre de votants 41 400 1 173

Le résultat de l'élection législative 2022 à Avesnes-les-Aubert est à présent officiel. C'est le candidat Rassemblement National qui a rassemblé le plus de bulletins de votes de la part des électeurs d'Avesnes-les-Aubert inscrits dans la 12ème circonscription du Nord. Au niveau de la ville, Michaël Taverne a effectivement recueilli 41% des suffrages. Malik Yahiatene (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Anne Laure Cattelot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) captent 28% et 18% des votes. Le taux de participation parmi les citoyens habilités à fréquenter les bureaux de vote dans la commune au niveau de cette circonscription électorale atteint 43% (soit 1 531 non-votants). Ces chiffres ne représentent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la circonscription : 102 autres communes contribuent effectivement au résultat de la législative dans la 12ème circonscription du Nord.

Législatives 2022 à Avesnes-les-Aubert : les enjeux

Comme partout en France, les 3 672 citoyens d'Avesnes-les-Aubert (59) seront incités à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Durant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 46% des voix au premier tour à Avesnes-les-Aubert, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien député européen et l'actuel président de la République avaient obtenu 15% et 14% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle d'Avesnes-les-Aubert avec 71% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 29% des votes.