Résultat des législatives 2022 à Avesnes-les-Aubert

Le résultat des élections législatives 2022 à Avesnes-les-Aubert est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 12ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative à Avesnes-les-Aubert. Au soir du 1er round des élections législatives 2022, les 2704 électeurs d'Avesnes-les-Aubert inscrits dans la 12ème circonscription du Nord se sont prononcés pour le candidat Rassemblement National. Le taux d'abstention représente 57% des citoyens autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription. Michaël Taverne a ainsi rassemblé 41% des votes dans la ville. En seconde position, Malik Yahiatene (Nouvelle union populaire écologique et sociale) capte 28% des voix. Anne Laure Cattelot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtient 18% des suffrages. Reste à déterminer si les électeurs des 102 autres communes rattachées à la 12ème circonscription du Nord voteront comme ceux d'Avesnes-les-Aubert.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Avesnes-les-Aubert Michaël Taverne Rassemblement National 33,89% 40,91% Anne Laure Cattelot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,32% 18,45% Malik Yahiatene Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,63% 27,94% Claude Dupont Les Républicains 8,07% 4,79% Simon Flahaut Reconquête ! 3,81% 2,70% Grégory Pamart Divers 2,78% 1,65% Ludovic Lussiez Divers droite 2,03% 0,35% Laurent Lehrhaupt Divers extrême gauche 1,48% 2,52% Geoffrey Denis Droite souverainiste 0,99% 0,70% Participation au scrutin Circonscription Avesnes-les-Aubert Taux de participation 44,47% 43,38% Taux d'abstention 55,53% 56,62% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 1,53% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,51% Nombre de votants 41 400 1 173

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Avesnes-les-Aubert sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:29 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Avesnes-les-Aubert ? Une des questions cruciales de ces élections législatives 2022, en France comme à Avesnes-les-Aubert, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. Le candidat avait atteint 15,15% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Les transferts des votes socialistes et écologistes sont aussi à observer ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 0,98% et 0,88% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 17,01% pour la Nupes pour ces législatives à Avesnes-les-Aubert. 16:30 - Que peuvent enseigner les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Avesnes-les-Aubert ? Les dynamiques nationales des dernières heures auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Avesnes-les-Aubert. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%. Or l'élection présidentielle d'avril, à Avesnes-les-Aubert cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 45,88% des suffrages. Derrière, se trouvait Jean-Luc Mélenchon à 15,15%, puis Emmanuel Macron à 13,81% et Fabien Roussel à 12,42%. Emmanuel Macron terminait à en revanche 27,85% des votants en France, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. 14:30 - À Avesnes-les-Aubert, quel sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives 2022 ? Le niveau de participation sera immanquablement un facteur essentiel des législatives 2022 à Avesnes-les-Aubert. La hausse des prix de l'essence qui grève les finances des Français est notamment en mesure de détourner l'attention des habitants d'Avesnes-les-Aubert du vote. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 27,12% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 26,94% au premier tour. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives à Avesnes-les-Aubert ? Les élections législatives mobilisant toujours moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des consultations démocratiques passées. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 57,42% au premier tour des électeurs d'Avesnes-les-Aubert, à comparer avec un taux d'abstention de 50,15% au tour deux. 09:30 - Les isloirs ferment à 18 heures à Avesnes-les-Aubert On vote déjà depuis quelques heures à Avesnes-les-Aubert et il y a encore de la marge pour remplir son devoir citoyen puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 prétendants qui sont candidats dans la circonscription de la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Législatives 2022 à Avesnes-les-Aubert : les enjeux

Comme partout en France, les 3 672 citoyens d'Avesnes-les-Aubert (59) seront incités à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Durant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 46% des voix au premier tour à Avesnes-les-Aubert, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien député européen et l'actuel président de la République avaient obtenu 15% et 14% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle d'Avesnes-les-Aubert avec 71% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 29% des votes.