Résultat des législatives à Bachant : l'élection 2024 en direct

12:07 - Participation à Bachant : que retenir des précédentes élections ?

L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des élections législatives 2024 à Bachant. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,21% au premier tour et seulement 45,21% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Bachant ? Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 696 personnes en âge de voter dans la localité, 73,58% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 72,57% au second tour, soit 1 230 personnes.