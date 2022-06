Résultat des législatives à Bachant - Election 2022 (59138) [PUBLIE]

12/06/22 23:09

Bienvenue dans ce direct où vous pourrez suivre ce 1er tour des législatives 2022 à Bachant, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. On compte 9 candidats dans la seule circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de premier tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'instar des élections législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Comment ont voté habituellement les citoyens de cette commune lors des précédentes élections ? Cinq années plus tôt, lors des législatives, sur les 1 825 personnes en âge de voter à Bachant, 43,07% avaient pris part au vote au premier tour. La participation était de 40,49% au round numéro deux.

À Bachant, le niveau de participation constituera un critère fort des législatives 2022. La guerre aux portes de l'Europe est par exemple capable de détourner l'attention des habitants de Bachant (59138) du vote. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 696 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 27,43% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 26,42% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 19,24% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Bachant il y a deux mois. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 1,22% et 0,49% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 20,95% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Bachant.

Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 44,64% des votes au premier tour à Bachant, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée avaient obtenu 19,24% et 13,07% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Bachant grâce à 71,92% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 28,08% des suffrages. Les votants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs domiciliés à Bachant (59138) seront invités à participer aux élections législatives 2022 comme tous les Français.