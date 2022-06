Résultat de la législative à Beauvois-en-Cambrésis : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Beauvois-en-Cambrésis dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:37

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Beauvois-en-Cambrésis sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Beauvois-en-Cambrésis. En direct 18:37 - La Nupes s'était placée sur la 3e marche à Beauvois-en-Cambrésis il y a sept jours La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés partait avec un potentiel théorique de 22,23% à Beauvois-en-Cambrésis avant ces légilsatives. Soit le total des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat de gauche pour un siège à l'Assemblée nationale a pourtant enregistré 19,94% des suffrages il y a 7 jours. La Nupes avait ainsi terminé sur le podium. 15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle gagner à Beauvois-en-Cambrésis ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Il faudra bien évidemment prendre en compte les particularités des territoires, comme à Beauvois-en-Cambrésis. La candidature Rassemblement National a réuni 37,44% des voix dimanche 12 juin pour le 1er tour de l'élection législative. En 2e place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 23,66% des votes. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 19,94% des votes. 13:30 - Le chiffre clé de ces législatives à Beauvois-en-Cambrésis reste l'abstention Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, le taux d'abstention s'élevait à 57,5% au sein de Beauvois-en-Cambrésis au premier tour. Le taux d'abstention était de 55,8% pour le second tour. Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de scrutin. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives atteignait 57,36% au deuxième round, six points de plus qu'au premier tour. 10:30 - Le résultat final des élections législatives 2022 à Beauvois-en-Cambrésis sera connu ce soir ! Les éléments clés de cette deuxième manche des élections législatives à Beauvois-en-Cambrésis sont simples : la métropole ne correspond qu'à une seule circonscription où sont en lice deux candidats finalistes. Les électeurs ont jusqu'à 18 heures en fin de journée pour aller voter. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour favoriser la mobilisation.

Résultats des législatives 2022 à Beauvois-en-Cambrésis - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Beauvois-en-Cambrésis aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 12ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Michaël Taverne Rassemblement National Anne Laure Cattelot Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Beauvois-en-Cambrésis - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Beauvois-en-Cambrésis

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 12ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Beauvois-en-Cambrésis Michaël Taverne (Ballotage) Rassemblement National 33,91% 37,44% Anne Laure Cattelot (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,31% 23,66% Malik Yahiatene Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,63% 19,94% Claude Dupont Les Républicains 8,07% 8,75% Simon Flahaut Reconquête ! 3,81% 3,24% Grégory Pamart Divers 2,78% 2,43% Ludovic Lussiez Divers droite 2,03% 1,62% Laurent Lehrhaupt Divers extrême gauche 1,46% 2,11% Geoffrey Denis Droite souverainiste 0,99% 0,81% Participation au scrutin Circonscription Beauvois-en-Cambrésis Taux de participation 44,47% 41,74% Taux d'abstention 55,53% 58,26% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 1,88% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 1,26% Nombre de votants 41 400 637

Le résultat de l' élection législative à Beauvois-en-Cambrésis est désormais publié. Les 1526 habitants de Beauvois-en-Cambrésis votant dans la 12ème circonscription du Nord ont pris parti pour la candidature Rassemblement National au soir du 1er tour des législatives 2022. Reste encore à déterminer si les électeurs des 102 autres communes faisant partie de la 12ème circonscription du Nord voteront comme ceux de Beauvois-en-Cambrésis. L'abstention s'élève à 58% des électeurs habilités à voter dans la commune au niveau de cette circonscription électorale. A l'échelle de la localité, Michaël Taverne a recueilli 37% des suffrages. Anne Laure Cattelot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Malik Yahiatene (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueillent 24% et 20% des suffrages.

Législatives 2022 à Beauvois-en-Cambrésis : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Beauvois-en-Cambrésis reprendront le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront priés de contribuer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel prétendant préféreront-ils ? Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 43,07% des suffrages au premier tour à Beauvois-en-Cambrésis, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 21,30% et 15,26% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Beauvois-en-Cambrésis avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 63,23% des voix, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 36,77% des suffrages.