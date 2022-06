Résultat des législatives à Beauvois-en-Cambrésis - Election 2022 (59157) [PUBLIE]

12/06/22 23:09

Résultat des législatives 2022 à Beauvois-en-Cambrésis

Le résultat des élections législatives 2022 à Beauvois-en-Cambrésis est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 12ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de la législative à Beauvois-en-Cambrésis. À Beauvois-en-Cambrésis, les 1526 habitants inscrits dans la 12ème circonscription du Nord se sont tournés vers le candidat Rassemblement National. Dans la localité, Michaël Taverne a recueilli 37% des suffrages. En deuxième position, Anne Laure Cattelot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) récupère 24% des voix. A la troisième place, Malik Yahiatene (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille 20% des votes. Le taux d'abstention s'établit à 58% des électeurs figurant sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative, ce qui représente 889 non-votants. Ces données ne reflètent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la circonscription, 102 autres communes contribuant également au résultat de l'élection législative dans la 12ème circonscription du Nord.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Beauvois-en-Cambrésis Michaël Taverne Rassemblement National 33,89% 37,44% Anne Laure Cattelot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,32% 23,66% Malik Yahiatene Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,63% 19,94% Claude Dupont Les Républicains 8,07% 8,75% Simon Flahaut Reconquête ! 3,81% 3,24% Grégory Pamart Divers 2,78% 2,43% Ludovic Lussiez Divers droite 2,03% 1,62% Laurent Lehrhaupt Divers extrême gauche 1,48% 2,11% Geoffrey Denis Droite souverainiste 0,99% 0,81% Participation au scrutin Circonscription Beauvois-en-Cambrésis Taux de participation 44,47% 41,74% Taux d'abstention 55,53% 58,26% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 1,88% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 1,26% Nombre de votants 41 400 637

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Beauvois-en-Cambrésis sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:00 - Qui vont élire les électeurs de gauche à Beauvois-en-Cambrésis ? Dans les 2 bureaux de vote de Beauvois-en-Cambrésis, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les législatives. Le candidat de gauche avait enregistré 15,26% des suffrages le 10 avril dernier. Mais il faut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 1,95% et 0,93% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un total estimé à 18,14% pour la Nupes. 16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Beauvois-en-Cambrésis ? Avec 43,07% des suffrages exprimés, au 1er round à Beauvois-en-Cambrésis, Marine Le Pen avait obtenu la meilleure place lors de la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 21,3%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 15,26% et Éric Zemmour à 4,84%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront sans doute transformer ce décor et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour. Pour rappel la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le RN s'est rapproché des 20%. 14:30 - À Beauvois-en-Cambrésis, le chiffre phare de ces élections législatives reste l'abstention À Beauvois-en-Cambrésis, l'abstention constituera incontestablement l'une des clés du scrutin législatif 2022. La baisse du pouvoir d'achat serait susceptible de relativiser l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Beauvois-en-Cambrésis. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 73,87% dans la commune, contre une participation de 71,73% au premier tour, ce qui représentait 1 096 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - Au moment des résultats des élections législatives, quels seront les taux d'abstention à Beauvois-en-Cambrésis ? L'analyse des consultations démocratiques précédentes permet de comprendre le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, sur les 1 534 personnes en âge de voter à Beauvois-en-Cambrésis, 44,2% avaient pris part au vote au premier tour, à comparer avec une participation de 42,5% au second round. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Beauvois-en-Cambrésis ? La ville de Beauvois-en-Cambrésis ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter le choix des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne. 9 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Beauvois-en-Cambrésis soit le même chiffre en moyenne que dans le reste du pays. Découvrez tous les résultats dès 20 heures sur cette page.

Législatives 2022 à Beauvois-en-Cambrésis : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Beauvois-en-Cambrésis reprendront le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront priés de contribuer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel prétendant préféreront-ils ? Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 43,07% des suffrages au premier tour à Beauvois-en-Cambrésis, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 21,30% et 15,26% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Beauvois-en-Cambrésis avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 63,23% des voix, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 36,77% des suffrages.