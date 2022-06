Résultat des législatives à Berlaimont - Election 2022 (59145) [PUBLIE]

12/06/22 23:09

Résultat des législatives 2022 à Berlaimont

Le résultat des élections législatives 2022 à Berlaimont est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 12ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative 2022 à Berlaimont. La candidature Rassemblement National décroche la première place chez les citoyens de la 12ème circonscription du Nord habitant à Berlaimont. La participation atteint 41% des électeurs inscrits dans les listes électorales dans la commune pour cette circonscription électorale, ce qui représente 952 votants. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Berlaimont. Les citoyens de 102 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans la 12ème circonscription du Nord. Michaël Taverne a amassé 33% des suffrages. Il ressort devant Anne Laure Cattelot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Malik Yahiatene (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui décrochent respectivement 31% et 20% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Berlaimont Michaël Taverne Rassemblement National 33,89% 33,16% Anne Laure Cattelot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,32% 30,80% Malik Yahiatene Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,63% 20,32% Claude Dupont Les Républicains 8,07% 8,02% Simon Flahaut Reconquête ! 3,81% 2,89% Grégory Pamart Divers 2,78% 1,39% Ludovic Lussiez Divers droite 2,03% 1,60% Laurent Lehrhaupt Divers extrême gauche 1,48% 0,96% Geoffrey Denis Droite souverainiste 0,99% 0,86% Participation au scrutin Circonscription Berlaimont Taux de participation 44,47% 40,79% Taux d'abstention 55,53% 59,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 0,95% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,84% Nombre de votants 41 400 952

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Berlaimont sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:35 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de gauche à Berlaimont ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 15,89% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote de Berlaimont le 10 avril dernier. Il ne faut pas oublier non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 1,85% et 1,21% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 18,95% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Berlaimont. 16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Berlaimont ? Les tendances nationales des dernières semaines se répercuteront probablement à Berlaimont dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Or Marine Le Pen avait atteint la meilleure place à l'issue de la dernière élection présidentielle à Berlaimont avec 38,74% des votes, au 1er round. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 22,97%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 15,89% et Éric Zemmour à 5,81%. 14:30 - Que retenir de la participation lors de la présidentielle à Berlaimont ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Berlaimont, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur l'économie mondiale sont capables de priver les isoloirs de leurs électeurs à Berlaimont. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 30,34% au sein de la commune. Le taux d'abstention était de 31,5% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - L'abstention à Berlaimont va-t-elle encore monter lors des législatives ? Les élections législatives mobilisant toujours moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des précédents scrutins. Durant les législatives de 2017, 41,05% des personnes aptes à voter à Berlaimont avaient participé à l'élection au premier tour. La participation était de 38,34% au deuxième tour. 09:30 - Quelques données clés pour les élections législatives à Berlaimont On vote déjà depuis les premières heures du matin à Berlaimont et il n'est pas trop tard pour se rendre à l'isoloir puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 prétendants qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Législatives 2022 à Berlaimont : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs vivant à Berlaimont (59145) seront incités à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Pendant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 39% des voix au premier tour à Berlaimont. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 16% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Berlaimont grâce à 60% des suffrages, cédant par conséquent 40% des votes à Emmanuel Macron.