Résultat de la législative à Bousies : 2e tour en direct

19/06/22 18:47

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bousies sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bousies. En direct 18:47 - La coalition LFI-PS-EELV avait terminé sur la 3e marche à Bousies il y a une semaine Les votants de Bousies avaient accordé 19,14% de leurs votes au bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche le 12 juin dernier, pour la manche initiale de la législative 2022. Ce score est cependant à comparer avec les voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 15,81%, 1,29%, 2,58% et 4,84% le 10 avril. Ce sont donc 24,52% de votants en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives à Bousies. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Bousies ? Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Bousies. Au soir du premier tour des législatives, le 12 juin dernier, les habitants de Bousies ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 34,53% des suffrages. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à 28,98% et 19,14% des suffrages. 13:30 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Bousies Les populations des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour le second tour des élections législatives ? Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1260 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 75,28% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 75,56% au premier tour, soit 952 personnes. Le deuxième tour de scrutin de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne comme lors des législatives de 2017 ? Le week-end dernier, 44,92% des personnes en âge de voter à Bousies avaient participé à l'élection. 10:30 - Les élections sont relancées à Bousies ! Les législatives se finissent à 18 heures La commune de Bousies n'est concernée que par une seule circonscription législative, de quoi faciliter le vote des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir. Seuls les postulants qualifiés il y a 7 jours sont en lice pour ce 2e volet de l'élection législative à Bousies. Découvrez le résultat dès 20 heures dans ces lignes.

Le second tour des élections législatives à Bousies aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de liste Liste Michaël Taverne Rassemblement National Anne Laure Cattelot Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Bousies - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bousies

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 12ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bousies Michaël Taverne (Ballotage) Rassemblement National 33,91% 34,53% Anne Laure Cattelot (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,31% 28,98% Malik Yahiatene Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,63% 19,14% Claude Dupont Les Républicains 8,07% 4,29% Simon Flahaut Reconquête ! 3,81% 4,11% Grégory Pamart Divers 2,78% 3,40% Ludovic Lussiez Divers droite 2,03% 2,86% Laurent Lehrhaupt Divers extrême gauche 1,46% 1,79% Geoffrey Denis Droite souverainiste 0,99% 0,89% Participation au scrutin Circonscription Bousies Taux de participation 44,47% 44,92% Taux d'abstention 55,53% 55,08% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 1,75% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,18% Nombre de votants 41 400 570

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l' élection législative 2022 à Bousies. À Bousies, les 1269 habitants inscrits dans la 12ème circonscription du Nord ont jeté leur dévolu sur la candidature Rassemblement National. Ces données ne représentent cependant pas la réalité des suffrages au niveau de la 12ème circonscription du Nord : 102 autres communes contribuent en effet au résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Le taux de participation parmi les citoyens habilités à se rendre aux isoloirs au sein de la commune à l'échelle de la 12ème circonscription du Nord s'élève à 45% (soit 570 votants). Michaël Taverne a obtenu 35% des voix. Anne Laure Cattelot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Malik Yahiatene (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec dans l'ordre 29% et 19% des votes.

Législatives 2022 à Bousies : les enjeux

Durant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 38,71% des voix au premier tour à Bousies, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 21,51% et 15,81% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Bousies avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 61,60% des voix, laissant donc à Emmanuel Macron 38,40% des votes. Les citoyens de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des législatives à Bousies ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin 2022.