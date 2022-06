Résultat des législatives à Bousies - Election 2022 (59222) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Bousies

Le résultat des élections législatives 2022 à Bousies est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 12ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Bousies. C'est la candidature Rassemblement National qui a obtenu le plus de votes de la part des 1269 citoyens de Bousies votant dans la 12ème circonscription du Nord. Les électeurs des 102 autres communes de cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Bousies ? Le niveau de l'abstention parmi les électeurs habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune pour la 12ème circonscription du Nord atteint 55% (570 votants). Au niveau de la localité, Michaël Taverne a amassé 35% des voix. Il précède Anne Laure Cattelot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Malik Yahiatene (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent dans l'ordre 29% et 19% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bousies Michaël Taverne Rassemblement National 33,89% 34,53% Anne Laure Cattelot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,32% 28,98% Malik Yahiatene Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,63% 19,14% Claude Dupont Les Républicains 8,07% 4,29% Simon Flahaut Reconquête ! 3,81% 4,11% Grégory Pamart Divers 2,78% 3,40% Ludovic Lussiez Divers droite 2,03% 2,86% Laurent Lehrhaupt Divers extrême gauche 1,48% 1,79% Geoffrey Denis Droite souverainiste 0,99% 0,89% Participation au scrutin Circonscription Bousies Taux de participation 44,47% 44,92% Taux d'abstention 55,53% 55,08% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 1,75% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,18% Nombre de votants 41 400 570

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bousies sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:10 - Que vont décider les supporters de gauche à Bousies ? Une des clés de ces législatives 2022, en France comme à Bousies, reste le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait enregistré 15,81% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 1,29% et 2,58% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 3,87% du côté de la gauche, sans compter le score de Mélenchon. 16:30 - Les grandes tendances des sondages, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Bousies ? Les tendances nationales des ultimes semaines s'appliqueront probablement sur le résultat des législatives à Bousies dimanche. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve. Pendant ce temps, le RN s'est rapproché des 20%. A l'issue du premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Bousies, Marine Le Pen atteignait la tête du vote avec 38,71% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,51%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 15,81% et Éric Zemmour à 5,81%. 14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la présidentielle à Bousies ? À Bousies, la participation constituera l'une des grandes inconnues des élections législatives. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 260 personnes en âge de voter au sein de la localité, 75,28% avaient participé au vote, contre une participation de 75,56% au premier tour, ce qui représentait 952 personnes. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine pourrait potentiellement inciter les citoyens de Bousies à se désintéresser du scrutin. 11:30 - A l'annonce des résultats des législatives, quels seront les pourcentages de participation à Bousies ? Comment ont voté généralement les citoyens de cette localité lors des précédents rendez-vous électoraux ? Au moment des dernières élections législatives, sur les 1 297 personnes en âge de voter à Bousies, 45,49% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 45,83% au second round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - A quelle heure se terminent les législatives à Bousies ? La commune de Bousies ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier la décision des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir. 9 candidats sont en lice pour cette élection législative à Bousies soit autant que dans le reste du pays. Découvrez tous les résultats dès 20 heures sur cette page.

Législatives 2022 à Bousies : les enjeux

Durant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 38,71% des voix au premier tour à Bousies, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 21,51% et 15,81% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Bousies avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 61,60% des voix, laissant donc à Emmanuel Macron 38,40% des votes. Les citoyens de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des législatives à Bousies ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin 2022.