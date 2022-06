En direct

19:53 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Gommegnies ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera un des paramètres de ces législatives 2022, à Gommegnies comme dans le reste du pays. Le député de Marseille avait enregistré 16,52% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,32% et 0,74% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un potentiel de 21,58% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

16:30 - À Gommegnies, des sondages aussi parlants ? L'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant la trêve. Le RN de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%. Ces mouvements des dernières heures auront sans doute un écho à Gommegnies dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Gommegnies cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 32,07% des suffrages. A la suite, se trouvait Emmanuel Macron à 26,26%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,52% et Éric Zemmour à 6,7%.

14:30 - L'abstention est attendue autant que les résultats des législatives 2022 à Gommegnies Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Gommegnies ? Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine ainsi que son impact sur les tarifs du pétrole et du gaz pourraient potentiellement faire surtout gagner l'abstention à Gommegnies (59144). Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 77,49% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 76,7% au premier tour, ce qui représentait 1 363 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quels seront les taux de participation à Gommegnies ? Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de scrutin. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Il y a 5 ans, durant les élections législatives, 1 727 électeurs de Gommegnies avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 39,84%). Le taux de participation était de 43,37% pour le deuxième round.