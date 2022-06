Dans les 3 bureaux de vote de Landrecies, les voix de Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. L'Insoumis avait cumulé 15,6% des suffrages en avril dernier dans la ville. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 1,7% et 1,7% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 3,4% à gauche (vote Mélenchon exclu).

16:30 - À Landrecies, des sondages tout aussi parlants qu'en France ?

La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. Ces mouvements des derniers jours auront probablement un écho à Landrecies ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or Marine Le Pen avait gagné la tête du vote lors de la dernière présidentielle à Landrecies avec 41,15% des suffrages, au premier round. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 20,75%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 15,6% et Éric Zemmour à 7,07%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%.