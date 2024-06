Résultat des législatives à Leval : l'élection 2024 en direct

L'un des critères principaux de ce scrutin législatif sera le taux d'abstention à Leval (59620). Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 57,74% au premier tour et seulement 59,52% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Leval ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 28,66% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 26,76% au premier tour.

Ce dimanche 30 juin 2024, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des législatives, cruciales pour déterminer la composition de l'Assemblée nationale pour les prochaines années. Pour rappel, les législatives de 2022 suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où Emmanuel Macron avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les liste en présence dans la 12ème circonscription du Nord, qui parviendra à mobiliser le plus grand nombre de voix à Leval ? N'oubliez pas que les 2 bureaux de vote de la commune de Leval (de Salle des Fetes à Groupe Scolaire Martha Desrumaux) ferment leurs portes à 18 heures pour le dépouillement.