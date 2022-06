Résultat des législatives à Leval - Election 2022 (59620) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Leval

Le résultat des élections législatives 2022 à Leval est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 12ème circonscription du Nord

Le résultat du premier tour de l'élection législative 2022 à Leval est officiel. C'est le représentant Rassemblement National qui a rassemblé le plus de voix auprès des 1796 habitants de Leval votant dans la 12ème circonscription du Nord. Le taux d'abstention parmi les habitants inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune pour la 12ème circonscription du Nord s'établit à 58% (soit 759 votants). Reste à déterminer si les citoyens des 102 autres communes faisant partie de cette circonscription voteront comme ceux de Leval. Michaël Taverne a accumulé 38% des voix. Anne Laure Cattelot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Malik Yahiatene (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec 25% et 21% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Leval Michaël Taverne Rassemblement National 33,89% 37,79% Anne Laure Cattelot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,32% 25,38% Malik Yahiatene Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,63% 20,74% Claude Dupont Les Républicains 8,07% 6,68% Simon Flahaut Reconquête ! 3,81% 2,59% Grégory Pamart Divers 2,78% 1,50% Ludovic Lussiez Divers droite 2,03% 1,91% Laurent Lehrhaupt Divers extrême gauche 1,48% 2,18% Geoffrey Denis Droite souverainiste 0,99% 1,23% Participation au scrutin Circonscription Leval Taux de participation 44,47% 42,26% Taux d'abstention 55,53% 57,74% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 2,50% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,92% Nombre de votants 41 400 759

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Leval sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:50 - Du côté de la gauche, les 18,74% de Mélenchon à Leval augurent un score élevé Les votants de Leval avaient apporté 18,74% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour le premier tour de la présidentielle 2022. Les reports des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 1,84% et 0,84% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 21,42% à Leval pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Leval ? À Leval, Marine Le Pen figurait à la première position de la dernière élection avec 40,25% des voix au premier round, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,74%. Arrivaient ensuite, avec 16,36%, Emmanuel Macron et enfin, à 10,45%, Fabien Roussel. Les tendances nationales des dernières heures viendront peut-être infléchir cette donne lors des législatives dans la ville ce dimanche. Or la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour l'audiovisuel public). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%. 14:30 - La participation reste l'enjeu majeur de ces législatives à Leval À Leval, l'un des critères décisifs du scrutin législatif sera indéniablement le niveau d'abstention. Le conflit militaire russo-ukrainien et son impact sur les tarifs des matières premières seraient notamment en mesure de faire le jeu de l'abstention à Leval. Au second tour de la dernière élection présidentielle, 71,34% des personnes habilitées à voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 73,24% au premier tour, soit 1 325 personnes. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Leval au premier tour des législatives 2022 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté généralement les citoyens de cette ville lors des derniers scrutins ? Au moment des élections législatives de 2017, 41,43% des inscrits sur les listes électorales de Leval avaient participé au vote au premier tour. Le taux de participation était de 37,67% pour le tour deux. 09:30 - Les infos clés des législatives 2022 à Leval Les éléments de contexte de ces législatives à Leval sont simples : la métropole ne couvre qu'une seule circonscription où s'affrontent 9 candidats. Un chiffre dans la moyenne du reste du pays. Autre point majeur: les votants auront jusqu'à 18 heures ce soir pour se rendre aux urnes. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour améliorer le nombre de participants.

