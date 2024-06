Résultat des législatives à Poix-du-Nord : l'élection 2024 en direct

L'analyse des rendez-vous électoraux antérieurs permet de comprendre le vote des électeurs de cette ville. Pendant les dernières européennes, 51,8% des inscrits sur les listes électorales de Poix-du-Nord (Nord) avaient boudé les urnes, contre une abstention de 51,12% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 61,03% au premier tour et seulement 57,46% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Poix-du-Nord cette année ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 27,47% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 25,65% au deuxième tour.

08:02 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Poix-du-Nord

Les 2 bureaux de vote de la ville de Poix-du-Nord seront ouverts jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de décider. Après l'annonce inattendue d'Emmanuel Macron de la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est dés lors le résultat des élections législatives à Poix-du-Nord organisées aujourd'hui qui représente la prochaine échéance électorale pour ses citoyens. La dernière dissolution, en 1997, avait entraîné une cohabitation entre le président Jacques Chirac et Lionel Jospin, son Premier ministre. Quelle faction politique sortira gagnante de ces élections législatives à Poix-du-Nord ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.