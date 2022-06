Résultat des législatives à Poix-du-Nord - Election 2022 (59218) [PUBLIE]

12/06/22 23:07

Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Comment ont voté ordinairement les citoyens de cette ville lors des élections précédentes ? Cinq ans plus tôt, durant les législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 59,5% au premier tour au sein de Poix-du-Nord, à comparer avec un taux d'abstention de 56,92% au round deux.

À Poix-du-Nord, le niveau d'abstention sera immanquablement un critère clé du scrutin législatif. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour des législatives ? Il y a 2 mois, au deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 587 personnes en âge de voter au sein de la commune, 25,65% étaient restées chez elles, contre une abstention de 27,47% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera un des paramètres de ces législatives, à Poix-du-Nord comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 13,5% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Les conversions des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à considérer ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 1,6% et 1,07% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 16,17% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Poix-du-Nord.

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales résidant à Poix-du-Nord (59) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives comme l'ensemble des Français. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 50,44% des voix au premier tour à Poix-du-Nord, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti La République En Marche et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 18,92% et 13,50% des voix. Le choix des administrés de Poix-du-Nord était resté identique au second tour en faveur de Marine Le Pen (67,58% des suffrages). Emmanuel Macron avait rassemblé 32,42% des votes. Les votants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?