19:48 - Sur qui vont se porter les voix de gauche à Pont-sur-Sambre ? Dans les 2 bureaux de vote de Pont-sur-Sambre, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les élections législatives. Le député de Marseille avait cumulé 15,74% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Mais il faut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,1% et 1,21% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 19,05% à Pont-sur-Sambre pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Pont-sur-Sambre ? Le premier tour de la dernière présidentielle, à Pont-sur-Sambre, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 39,31% des suffrages. En seconde position, se trouvait Emmanuel Macron à 23,16%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,74% et Éric Zemmour à 5,49%. Emmanuel Macron arrivait à en revanche 27,85% en France, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront sans doute remettre en question cette donne et donc le résultat des législatives à Pont-sur-Sambre, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Au même moment, le Rassemblement national s'est rapproché des 20%.

14:30 - L'abstention reste l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 à Pont-sur-Sambre Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Pont-sur-Sambre ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 72,85% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 70,61% au premier tour, soit 1 271 personnes. L'inflation qui pèse sur le budget des familles serait par exemple susceptible de détourner l'attention des citoyens de Pont-sur-Sambre du vote.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des élections législatives à Pont-sur-Sambre ? Au cours des dernières consultations politiques, les 2 533 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2017, pendant les législatives, 43,36% des inscrits sur les listes électorales de Pont-sur-Sambre avaient pris part au vote au premier tour. Le taux de participation était de 40,38% au second tour. Les législatives mobilisent souvent beaucoup moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012.