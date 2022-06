Résultat des législatives à Quiévy - Election 2022 (59214) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Quiévy

Le résultat des élections législatives 2022 à Quiévy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 12ème circonscription du Nord

Le résultat du premier tour de l'élection législative à Quiévy a été officiellement proclamé par le ministère de l'Intérieur. À Quiévy, les 1380 citoyens rattachés à la 12ème circonscription du Nord ont opté pour le représentant Rassemblement National. Le niveau de la participation atteint 40% des citoyens inscrits dans les listes électorales dans la commune au niveau de la 12ème circonscription du Nord. Michaël Taverne a obtenu 44% des voix dans la ville. Anne Laure Cattelot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Malik Yahiatene (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueillent dans l'ordre 29% et 14% des voix. Les citoyens des 102 autres communes appartenant à cette circonscription voteront-ils comme ceux de Quiévy ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Quiévy Michaël Taverne Rassemblement National 33,89% 44,09% Anne Laure Cattelot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,32% 28,89% Malik Yahiatene Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,63% 13,70% Claude Dupont Les Républicains 8,07% 4,50% Simon Flahaut Reconquête ! 3,81% 3,56% Grégory Pamart Divers 2,78% 1,31% Ludovic Lussiez Divers droite 2,03% 0,75% Laurent Lehrhaupt Divers extrême gauche 1,48% 2,44% Geoffrey Denis Droite souverainiste 0,99% 0,75% Participation au scrutin Circonscription Quiévy Taux de participation 44,47% 39,86% Taux d'abstention 55,53% 60,14% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 2,18% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,91% Nombre de votants 41 400 550

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Quiévy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:08 - Quel résultat à Quiévy pour la coalition LFI-PS-EELV ? Dans l'unique bureau de vote de Quiévy, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le député de Marseille avait atteint 12,63% des suffrages en avril dernier. Les reports des votes du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 1,01% et 0,81% au 1er tour de la présidentielle. Soit une réserve de voix de 1,82% à gauche de l'échiquier (et donc 14,45% en comptant le score de Mélenchon). 16:30 - À Quiévy, des sondages aussi parlants qu'en France ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Ces dynamiques des dernières heures auront sans doute un écho sur les législatives à Quiévy. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. A l'issue du dernier vote de, à Quiévy, Marine Le Pen accostait en pôle position de la présidentielle avec 49,6% des voix, devant Emmanuel Macron à 19,8%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 12,63% et Éric Zemmour à 4,65%. 14:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives à Quiévy Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Quiévy ? La hausse généralisée des prix qui grève les finances des foyers français cumulée avec les préoccupations dues à la guerre en Ukraine, pourraient potentiellement faire le jeu du camp de l'abstention à Quiévy. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 369 personnes en âge de voter dans la localité, 76,23% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 73,78% au premier tour, soit 1 010 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017. 11:30 - À Quiévy, les chiffres de la participation lors des législatives seront un élément décisif Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. Au cours des dernières années, les 1 811 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, sur les 1 345 personnes en âge de voter à Quiévy, 63,72% avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 60,15% pour le second round. 09:30 - Les données clés des législatives à Quiévy Le scrutin est lancé depuis les premières heures du matin à Quiévy et il y a encore de la marge pour donner de la voix puisque l'unique bureau de vote de la métropole peut accueillir les électeurs jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 prétendants qui sont candidats dans la seule circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Législatives 2022 à Quiévy : les enjeux