Résultat de la législative à Solesmes : 2e tour en direct

19/06/22 12:36

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Solesmes sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Solesmes. En direct 12:36 - C'est reparti à Solesmes ! Les législatives 2022 s'achèvent à 18 heures Il y a déjà quelques heures qu'on vote à Solesmes et il n'est pas trop tard pour donner de la voix lors de ce 2e tour, puisque les bureaux de vote de la ville restent ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les candidats qualifiés il y a 7 jours sont toujours là pour la fin des élections législatives 2022.

Résultats des législatives 2022 à Solesmes - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Solesmes aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 12ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Michaël Taverne Rassemblement National Anne Laure Cattelot Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Solesmes - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Solesmes

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 12ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Solesmes Michaël Taverne (Ballotage) Rassemblement National 33,91% 35,17% Anne Laure Cattelot (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,31% 37,16% Malik Yahiatene Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,63% 17,20% Claude Dupont Les Républicains 8,07% 2,37% Simon Flahaut Reconquête ! 3,81% 2,98% Grégory Pamart Divers 2,78% 1,68% Ludovic Lussiez Divers droite 2,03% 0,99% Laurent Lehrhaupt Divers extrême gauche 1,46% 1,53% Geoffrey Denis Droite souverainiste 0,99% 0,92% Participation au scrutin Circonscription Solesmes Taux de participation 44,47% 41,51% Taux d'abstention 55,53% 58,49% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 1,42% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,97% Nombre de votants 41 400 1 340

Le résultat de l' élection législative 2022 à Solesmes a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première position chez les citoyens de la 12ème circonscription du Nord habitant à Solesmes. Le niveau de la participation atteint 42% des habitants habilités à se rendre aux isoloirs au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative (soit 1 888 non-votants). Anne Laure Cattelot a accumulé 37% des voix. Elle précède Michaël Taverne (Rassemblement National) et Malik Yahiatene (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent dans l'ordre 35% et 17% des voix. Ces données ne représentent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription, 102 autres communes contribuant également au résultat de l'élection législative dans la 12ème circonscription du Nord.

Législatives 2022 à Solesmes : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Solesmes (59) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022. Pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 45,7% des voix au premier tour à Solesmes, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le président du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 18,5% et 15,1% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Solesmes avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 68,6% des votes, abandonnant donc à Emmanuel Macron 31,5% des voix. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ?