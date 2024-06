Résultat des législatives à Peillonnex : l'élection 2024 en direct

08:58 - Journée électorale à Peillonnex : les horaires du bureau de vote

En ce jour d'élection, cela fait seulement trois semaines que les électeurs de Peillonnex ont voté lors des européennes. Lors des précédentes législatives, il y a deux ans, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale a remporté 131 sièges dans l'Hémicycle, tandis que 'Ensemble pour la majorité présidentielle' en grapillait 245. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de l'union des gauches, de la majorité présidentielle, du bloc de l'extrême-droite arrivera à obtenir le plus de suffrages à Peillonnex (74250) ? Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la commune sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Peillonnex. En cliquant sur 'Activer les alertes résultats' en haut de cette page, recevez gratuitement les résultats des élections à Peillonnex dès leur parution.