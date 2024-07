Résultat des législatives 2024 à Menthonnex-en-Bornes (74350) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Que vont peser les supporters du Front populaire à Menthonnex-en-Bornes ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question va marquer ce 2e tour. Une première réponse : l'attelage a glané un peu plus de 28% des voix au niveau du pays dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 19,18% des suffrages à Menthonnex-en-Bornes. Un chiffre en baisse en comparaison des 25,42% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Menthonnex-en-Bornes fait partie des rares zones où le Rassemblement national n'a pas progressé Le résultat en faveur du Rassemblement national sera déterminant pour ces élections des députés 2024, à l'échelle locale, comme au niveau national. Alors que les résultats nationaux ont montré pas loin de 15 points gagnés par le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Menthonnex-en-Bornes semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans la ville. Confirmation à venir ?

20:29 - Que montrent les résultats des législatives 2022 pour Menthonnex-en-Bornes ? Cet état des lieux sorti des urnes au premier tour est évidemment à mettre en parallèle avec l'élection en 2022. Lors des législatives à l'époque, Christelle Petex-Levet (Les Républicains) l'emportait au premier tour dans la ville de Menthonnex-en-Bornes, obtenant 29,94% des votes sur place. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Les Républicains (68,48% contre 31,52% pour Nupes). Christelle Petex-Levet conservait donc son avance sur place.

20:05 - Comment s'était terminé le scrutin il y a une semaine à Menthonnex-en-Bornes ? Pour le premier tour de l'élection législative dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Menthonnex-en-Bornes ont placé en tête Christelle Petex (Divers droite), qui a amassé 41,49% des bulletins de vote. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) et Gérard Vez (Front populaire) avec respectivement 33,66% et 19,18% des électeurs. C'est en revanche Antoine Valentin qui arrivait en première place, au niveau de la circonscription complète, avec cette fois 39,68% devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Participation aux législatives à Menthonnex-en-Bornes : un record par rapport aux élections européennes ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? À Menthonnex-en-Bornes, le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 était de 77,1%, plus élevé que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, 688 électeurs de Menthonnex-en-Bornes avaient en effet pris part au scrutin (soit 61,92%). La participation était de 54,38% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,90% le midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Menthonnex-en-Bornes reste la participation Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections législatives à Menthonnex-en-Bornes ? Dans la ville, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 22,9%. Au deuxième tour de la présidentielle, 20,34% des électeurs inscrits dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 16,27% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,02% au premier tour. Au deuxième tour, 44,96% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Menthonnex-en-Bornes aujourd'hui ? La volonté des habitants d'empêcher la montée du RN est de nature à renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Menthonnex-en-Bornes (74350).

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Menthonnex-en-Bornes À Menthonnex-en-Bornes, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 40% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,39%. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (10,9%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 364 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,02% et d'une population immigrée de 9,57% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (38,19%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Menthonnex-en-Bornes, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.