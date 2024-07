Résultat des législatives 2024 à Etaux (74800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Etaux, qui vont désigner les supporters de la gauche ? Une autre incertitude qui enveloppe ces élections de 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Front populaire pour ces élections législatives. Le bloc a rassemblé 28,06% des votes au niveau national dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Pour le premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 21,7% des bulletins à Etaux. Une somme à compléter néanmoins avec les 21,34% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national n'a rien gagné de plus à Etaux Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Alors qu'on a observé pas loin de 15 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Etaux semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans la localité. Une exception qui va se confirmer ?

20:29 - À Etaux, les résultats des dernières législatives aussi révélateurs aujourd'hui ? Jeter un œil sur le dernier scrutin législatif donne aussi des indicateurs précieux au moment de ce second tour du 7 juillet. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Etaux, déjà couverte par la 3ème circonscription de la Haute-Savoie, avait en revanche vu le binôme Les Républicains l'emporter avec 33,09%, alors que le Rassemblement national, si observé aujourd'hui, sera derrière à 15,23%. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Les Républicains avec 69,70% contre 30,30% pour les perdants. Christelle Petex-Levet conservait donc son avance sur place.

20:05 - Les premiers résultats des législatives sont-ils porteurs de sens pour le 2e tour à Etaux ? A en croire les projections des instituts de sondages publiées depuis le premier tour, le parti de Jordan Bardella devrait s'assurer moins de 250 sièges au terme des législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés pourrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle pourraient conserver une centaine de députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités locales. Avec 40,11% des suffrages, Christelle Petex (Divers droite) a pris la pôle position à Etaux, le 30 juin 2024 lors du premier tour de la législative. Un premier résultat qui lui a permis de précéder Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) et Gérard Vez (Union de la gauche) avec 34,81% et 21,7% des électeurs. C'est en revanche Antoine Valentin qui arrivait en première place, en considérant tous les votants de la circonscription, avec cette fois 39,68% devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Participation à Etaux : un sursaut par rapport au scrutin européen Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 2 109 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Comme précisé dans le post précédent, le pourcentage d'abstention au premier round des élections législatives à Etaux a été de 25,45%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, 43,52% des personnes habilitées à voter à Etaux avaient effectivement boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 44,6% en 2019. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - 74,55% de participation lors du 1er round des législatives 2024 à Etaux À Etaux, le niveau d'abstention est l'un des facteurs importants des élections législatives. Dans la localité, 25,45% des électeurs ont choisi de ne pas voter dimanche dernier lors du 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,82% au premier tour et 47,46% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 17,26% au niveau de la localité. Le taux d'abstention était de 20,34% au second tour.

17:29 - Élections à Etaux : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le 2e tour des élections législatives à Etaux comme partout en France. Avec ses 2 034 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 133 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (89,37%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 34,02% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 5,3%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 51 432 € par an, jouissant d'une certaine prospérité. Etaux manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en évolution.