En direct

21:10 - Quel score pour le Nouveau Front populaire au terme de ces législatives ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, ce transfert va forcément marquer ce 2e tour. Premier indicateur : le bloc a réuni un peu plus de 28% des votes à l'échelle de la France dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Cette base est déjà élevée : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Onnion, le binôme Front populaire a pour sa part glané 30,47% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une poussée à affiner néanmoins avec les 31,77% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Reste désormais à savoir si la gauche égalera ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 43,82% à l'époque.

20:58 - En 2 ans, le RN n'a à peu près rien gagné à Onnion Le nombre de bulletins glanés par la formation menée par Jordan Bardella au second tour va être le déterminant au niveau local pour cette élection législative 2024. Alors qu'on a vu un peu moins de 15 points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Onnion semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

20:29 - À Onnion, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ? Le nombre d'électeurs glanés par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de cette élection du Parlement localement, comme au niveau national. Contrairement à la législative de 2022, le Rassemblement national a cette fois l'espoir de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Le RN n'a pas convaincu en revanche à Onnion à l'époque, lors des élections législatives, avec 21,62% au premier tour, contre 31,77% pour Fabienne Vaneeckeloot-Tassa (Nupes). Au second tour cette fois, la victoire locale reviendra au ticket Les Républicains avec 56,18% contre 43,82% pour les perdants. C'est en revanche Christelle Petex-Levet (Les Républicains) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois, avec 56,18%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,82%.

20:05 - Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) déjà devant avec 44,94% à Onnion aux législatives A en croire les projections finales établies sur la base des résultats du premier tour, le camp de Jordan Bardella devrait gagner pas loin de 250 sièges à l'issue du second tour des législatives. La coalition de gauche devrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats fidèles à Emmanuel Macron maintiendraient jusqu'à 120 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités locales. Le dimanche 30 juin dernier, les citoyens d'Onnion ont préféré Antoine Valentin (Union de l'extrême droite), qui a raflé 44,94% des votes. Gérard Vez (Union de la gauche) ramassait 30,47%. De son côté, Christelle Petex (Divers droite) ramassait 21,9% des votants. Même première place concernant le vote de la 3ème circonscription de la Haute-Savoie, Antoine Valentin accumulant cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Participation aux législatives 2024 à Onnion : une hausse par rapport au scrutin européen ? L'étude des dernières consultations politiques permet de comprendre le vote des habitants de cette ville. Le 1er round des élections législatives 2024 à Onnion a connu un taux d'abstention de 29,76%, plus bas que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, 41,94% des personnes en capacité de voter à Onnion avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 50,34% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle atteignait 19,81% à 12 h et 45,26% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - Le score de la participation à l'occasion du second tour des législatives, un élément décisif à Onnion ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors des élections législatives à Onnion ? Le taux d'abstention à Onnion pour le premier tour des législatives 2024 était de 29,76%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,82% au premier tour et 54,79% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Onnion aujourd'hui ? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 077 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 19,59% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 26,44% au deuxième tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité seraient notamment capables d'inciter les électeurs d'Onnion à ne pas rester chez eux.

17:29 - Onnion : enjeux locaux et perspectives électorales Quel impact aura la population d'Onnion sur le résultat des législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,91%. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (46,22%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 538 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,96%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,36%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 47,13%, comme à Onnion, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.