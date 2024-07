Résultat des législatives 2024 à Mont-Saxonnex (74130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - À Mont-Saxonnex, qui va prendre avantage du score du Front populaire ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,66% pour la Nupes au niveau de la France en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des législatives la semaine dernière, à Mont-Saxonnex, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 22,87% des votes dans la localité. Un score à compléter néanmoins avec les 27,05% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En deux ans, le RN n'a pas progressé à Mont-Saxonnex Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Alors que les résultats nationaux ont montré près de 15 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Mont-Saxonnex semble néanmoins dans une tendance différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

20:29 - Que peuvent enseigner les tendances des législatives 2022 pour Mont-Saxonnex ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera en conséquence le grand sujet localement pour le second tour de cette élection des députés. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Mont-Saxonnex, contrairement à 2022 ? Avec 18,86% à Mont-Saxonnex, le RN était en revanche distancé par les 27,05% du binôme Nupes au premier tour des législatives à l'époque. Sur la commune de Mont-Saxonnex, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie lors du second tour, avec 58,13% contre 41,87% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale. Une victoire, donc, pour Christelle Petex-Levet dans la localité.

20:05 - Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) déjà en avance avec 45,95% à Mont-Saxonnex aux législatives Selon les dernières projections diffusées dans les dernières heures de la campagne, l'alliance du RN et des ciottistes serait susceptible de s'assurer pas loin de 250 députés à l'issue des législatives. L'union de la gauche devrait accaparer près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient garder entre 95 et 125 députés. Il faut bien sûr tenir compte des particularités locales. Avec 45,95% des bulletins de vote, Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) a pris la tête à Mont-Saxonnex, dimanche 30 juin lors du 1er tour de la législative. En deuxième position, Christelle Petex (Divers droite) obtenait 28%. De son côté, Gérard Vez (Front populaire) recevait 22,87% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Antoine Valentin accumulant cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Et que dire du scrutin européen à Mont-Saxonnex au niveau de l'abstention ? Au fil des dernières années, les 1 698 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Comme stipulé dans le post précédent, le taux d'abstention au 1er round des élections législatives à Mont-Saxonnex était de 25,53%, plus bas que celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, le pourcentage d'abstention représentait effectivement 40,15% des inscrits sur les listes électorales de Mont-Saxonnex. Le taux d'abstention était de 49,73% en 2019. En proportion, à l'échelle du pays, l'abstention aux européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Mont-Saxonnex, quelle sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives 2024 ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors du deuxième tour des élections législatives à Mont-Saxonnex ? Mont-Saxonnex a enregistré une participation de 74,47%, dimanche, pour le 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, parmi les 1 343 personnes en âge de voter dans la ville, 75,73% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 80,04% au premier tour, c'est-à-dire 1 075 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,16% au premier tour et 46,2% au deuxième tour. Les incitations à faire "barrage" à l'extrême-droite seraient de nature à renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Mont-Saxonnex.

17:29 - Mont-Saxonnex et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Devant le bureau de vote de Mont-Saxonnex, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 1 343 logements pour 1 650 habitants, la densité de la ville est de 62 hab par km². Ses 123 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 480 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (45,94%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 30,77% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 43,75% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 915,00 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Mont-Saxonnex, les enjeux locaux se joignent aux défis français.