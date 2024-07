Résultat des législatives 2024 à Bogève (74250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Les suffrages du Front populaire très suivis Quelle part des électeurs français optera pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des votes obtenus au niveau de la France sont encourageants. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 21,69% des suffrages à Bogève. Une poussée à compléter néanmoins avec les 24,49% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas progressé à Bogève ces dernières années L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'on a vu un peu plus de 14 points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Bogève semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui ont illustré cette poussée...

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Bogève Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors de ces législatives sera ainsi très scruté. Après avoir perdu en 2022 dans la ville, le Rassemblement national a cette fois une possibilité de remporter l'élection localement. Lors des législatives à l'époque, le RN, trébuchait en revanche au premier tour dans la ville de Bogève, obtenant 21,12% des votes sur place, contre 26,74% pour Christelle Petex-Levet (Les Républicains). Bogève choisira d'ailleurs Christelle Petex-Levet au second tour, finalement en tête localement avec 65,18%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,82%.

20:05 - Quel résultat à Bogève pour le Rassemblement national aux législatives ? Grâce à 48,59% des voix, Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Bogève, le 30 juin 2024 à l'occasion du 1er tour de la législative. En 2e place, Christelle Petex (Divers droite) recueillait 25,92%. Ensuite, Gérard Vez (Union de la gauche) obtenait 21,69% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Antoine Valentin glanant cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Participation à Bogève : un sursaut par rapport aux européennes Au fil des élections passées, les 1 149 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. À Bogève, le pourcentage de participation au 1er round des législatives 2024 était de 72,17%, surpassant de 15 points celui des dernières européennes. Au moment du précédent scrutin européen, 57,23% des inscrits sur les listes électorales de Bogève avaient en effet participé au vote. Le taux de participation était de 50,67% lors du scrutin de 2019. En proportion, au niveau national, la participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats au 2e tour à Bogève ? Ce dimanche, lors des législatives à Bogève, qu'en est-il de la participation ? La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Bogève s'élevait à 72,17%. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 81,78% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 78,22% au second tour, soit 747 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,29% au premier tour. Au second tour, 46,92% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Bogève ?

17:29 - Les données démographiques de Bogève révèlent les tendances électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Bogève mettent en évidence des tendances claires qui pourraient influer sur les résultats des législatives. Dans le village, 19,24% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 4,7% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de santé. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (42,22%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 453 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,06%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,26%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 32,3%, comme à Bogève, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.