Résultat des législatives 2024 à Pers-Jussy (74930) – 2e tour [PUBLIE]

21:13 - À Pers-Jussy, qui va prendre avantage du score du Front populaire ? La Nupes ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Nouveau Front populaire ? La question se pose avec plus d'incertitude encore pour ce 2e tour. Premier indice : le bloc a réuni plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Pers-Jussy, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 18,91% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 20,5% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,08% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,32% pour Yannick Jadot, 1,83% pour Fabien Roussel et 1,51% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas progressé à Pers-Jussy ces 2 dernières années Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera le grand sujet à l'échelle locale pour ces législatives. Alors qu'on a vu environ 15 points de plus pour le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Pers-Jussy semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, il n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

20:29 - Christelle Petex-Levet (Les Républicains) en tête lors des dernières législatives à Pers-Jussy A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella à ces élections législatives 2024 sera en conséquence très instructif. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a ses chances de s'imposer. Avec 16,94% à Pers-Jussy, le RN avait été en revanche distancé par les 28,84% du binôme Les Républicains au premier tour des législatives à l'époque. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Christelle Petex-Levet (Les Républicains) finalement en tête localement, avec 68,89%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 31,11%.

20:05 - Déjà 39,92% pour le RN à Pers-Jussy aux élections législatives Grâce à 39,92% des suffrages, Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) a pris les devants à Pers-Jussy, dimanche 30 juin au soir du premier tour de la législative. Un score qui lui a permis de devancer Christelle Petex (Divers droite) et Gérard Vez (Front populaire) avec 37,59% et 18,91% des votants. Antoine Valentin était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Pers-Jussy : quelle évolution ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est également nécessaire d'observer les résultats des scrutins électoraux passés. À Pers-Jussy, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 a atteint 28,81%, inférieur de 15 points à celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 43,6% des électeurs de Pers-Jussy avaient effectivement déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 48,62% il y a cinq ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle s'élevait à 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - La participation peut-elle baisser à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 à Pers-Jussy ? L'un des facteurs forts des législatives est le taux de participation. Le pourcentage de participation à Pers-Jussy s'élevait à 71,19% pour le 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,48% au premier tour et 46,63% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Pers-Jussy aujourd'hui ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 2 449 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 79,75% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 77,43% au deuxième tour, ce qui représentait 1 897 personnes.

17:29 - Pers-Jussy : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville de Pers-Jussy, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,37%. Un salaire moyen mensuel net de 2428,49 euros/mois souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 1 169 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (9,87%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,79%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Pers-Jussy mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,92% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.