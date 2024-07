Résultat des législatives 2024 à Marignier (74970) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:15 - À Marignier, que vont choisir les électeurs de gauche ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Plus encore que dimanche dernier, ce transfert va forcément influencer ce second tour. Premier indicateur : le bloc a obtenu 28,06% des suffrages au niveau national dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives la semaine dernière, à Marignier, le binôme Front populaire a pour sa part glané 19,14% des votes dans la commune. Une poussée à compléter néanmoins avec les 21,62% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,88% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,07% pour Yannick Jadot, 1,55% pour Fabien Roussel et 1,61% pour Anne Hidalgo).

20:58 - En deux ans, le RN n'a pas avancé à Marignier Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, le parcours du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à considérer localement. Alors que les résultats nationaux ont montré environ 15 points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Marignier semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont illustré cette poussée…

20:29 - À Marignier, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera en conséquence scruté au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. A l'inverse de l'élection de 2022, le RN a cette fois une probabilité de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Lors des dernières législatives à Marignier, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 22,79% des votants ayant voté pour son binôme, contre 22,89% pour Valérie Ferrarini (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois la victoire au binôme Les Républicains (65,03%). C'est ainsi Christelle Petex-Levet (Les Républicains) qui prenait l'avantage.

20:05 - Nouveau coup de force pour le RN à Marignier ce dimanche ? Avec 48,86% des bulletins de vote, Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) a pris la tête à Marignier, le 30 juin dernier au soir du 1er tour de la législative. Christelle Petex (Divers droite) et Gérard Vez (Union de la gauche) suivaient en récupérant respectivement 27,64% et 19,14% des électeurs à l'échelle de la ville. Même première place concernant le vote de la 3ème circonscription de la Haute-Savoie, Antoine Valentin rassemblant cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Et que retenir de l'abstention par rapport aux européennes à Marignier ? Au fil des dernières années, les 6 581 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. À Marignier, le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 était de 68,01%, plus important de 18 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 50,3% des personnes en âge de participer à une élection à Marignier avaient en effet participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 44,95% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 26% à midi et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - À Marignier, les chiffres de l'abstention à l'occasion du second tour seront un élément important À Marignier, l'un des facteurs clés du scrutin législatif est le taux de participation. Les résidents de Marignier ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 68,01%. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 43,1% au premier tour. Au second tour, 40,68% des électeurs se sont déplacés. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 4 598 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 74,29% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 77,49% au premier tour, soit 3 563 personnes. Les appels à faire "barrage" au RN seraient notamment capables de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Marignier.

17:29 - Marignier : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment la population de Marignier peut-elle influencer les résultats des législatives ? Avec un taux de chômage de 7,2% et une densité de population de 323 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (82,35%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 992 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,80% et d'une population étrangère de 8,18% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Marignier mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 31,86% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.