Résultat des législatives 2024 à Amancy (74800) – 2e tour [PUBLIE]

21:13 - À Amancy, qui va faire main basse le vote de la gauche ? Avec plus de 28% des suffrages à l'échelle de l'Hexagone à l'issue du premier tour des élections législatives dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que la gauche unie en 2022 au même stade. Une performance qui pourrait le placer en position de concurrencer le RN ce soir. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Amancy, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 19,28% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Amancy compte parmi les rares secteurs où le RN n'a pas gagné de terrain ces 2 dernières années Avec un résultat qui a encore gagné deux points depuis les européennes, l'évolution du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Alors qu'on a vu environ 15 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Amancy semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans la commune. Une exception à confirmer.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Amancy Reste maintenant à savoir si l'évolution des scores au deuxième tour sera similaire ou non à celle de 2022. Le premier tour des législatives à l'époque à Amancy offrait en revanche 28,01% pour Christelle Petex-Levet (Les Républicains)des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 23,22% des voix. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Les Républicains avec 67,22% contre 32,78% pour les perdants. Christelle Petex-Levet remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Les tendances avant le second tour, un révélateur pour les législatives 2024 à Amancy D'après les enquêtes des sondeurs rendues publiques jusqu'à présent, le camp de Jordan Bardella devrait s'arroger entre 210 et 250 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes devrait remporter près de 200 sièges. Les candidats centristes sécuriseraient entre 95 et 125 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. Christelle Petex (Divers droite) a rassemblé 39,07% des votes à Amancy dimanche 30 juin dernier, lors du premier round des élections législatives. Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) et Gérard Vez (Nouveau Front populaire) suivaient en ramassant, dans l'ordre, 38,04% et 19,28% des électeurs à l'échelle de la ville. Les votants d'Amancy n'avaient d'ailleurs pas livré le même verdict que ceux de la circonscription. Antoine Valentin s'y imposait, avec cette fois 39,68% devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Et que retenir de l'abstention par rapport aux élections européennes à Amancy ? Comment ont voté les habitants de cette ville lors des consultations démocratiques antérieures ? Le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Amancy était de 27,78%, moins haut de 16 points que celui des dernières européennes. Pendant le précédent scrutin européen, 43,12% des personnes en capacité de voter à Amancy avaient en effet boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 46,08% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle représentait 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives à Amancy À Amancy, le niveau d'abstention est sans nul doute un facteur clé du scrutin législatif 2024. Dans la ville, le taux d'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 a atteint 27,78%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,63% au premier tour. Au second tour, 52,35% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Amancy ? Pour le premier tour de la présidentielle, sur les 1 871 personnes en âge de voter dans la ville, 17,16% étaient restées chez elles, contre une abstention de 20,4% au deuxième tour. La question des retraites et l'insécurité seraient de nature à inciter les électeurs d'Amancy (74800) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Les défis socio-économiques d'Amancy et leurs implications électorales Comment la population d'Amancy peut-elle impacter le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,27% et une densité de population de 289 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (86,79%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 954 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,08%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (4,96%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (37,1%), témoigne d'une population instruite à Amancy, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.