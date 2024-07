Résultat des législatives 2024 à Marcellaz (74250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Sur qui vont se rabattre les 24,04% du Front populaire à Marcellaz ? L'autre incertitude qui accompagne ces élections est celle du poids de la gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire avant le premier tour. L'ensemble a récolté plus de 28% des bulletins au niveau du pays dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 24,04% des votes à Marcellaz. Une performance à affiner néanmoins avec les 24,51% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite n'a rien gagné de plus à Marcellaz L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Alors qu'on a observé un peu plus de 14 points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Marcellaz semble néanmoins dans une tendance différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui ont absorbé cette poussée...

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Marcellaz Le nombre de bulletins en faveur de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'enseignement majeur localement pour le second tour de cette élection législative. Mis en échec en 2022 dans la ville, le RN a cette fois une possibilité de gagner ce scrutin localement. Lors des élections législatives à l'époque, le RN, trébuchait en revanche au premier tour dans la commune de Marcellaz, obtenant 14,93% des votes sur place, contre 29,01% pour Valérie Ferrarini (Ensemble !). Au second tour cette fois, la première place reviendra au ticket Les Républicains avec 62,65% contre 37,35% pour les perdants. Mais c'est Christelle Petex-Levet (Les Républicains) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois, avec 62,65%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,35%.

20:05 - Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) déjà en avance avec 41,35% à Marcellaz aux législatives A l'occasion du premier tour de l'élection législative dimanche 30 juin, les électeurs de Marcellaz ont placé en tête Antoine Valentin (Union de l'extrême droite), qu'ils ont gratifié de 41,35% des votes. Christelle Petex (Divers droite) et Gérard Vez (Front populaire) suivaient avec, dans l'ordre, 30,38% et 24,04% des votants à l'échelle municipale. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Antoine Valentin glanant cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Participation aux élections législatives à Marcellaz : une hausse par rapport au scrutin européen ? L'étude des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. À Marcellaz, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 était de 30,98%, inférieur de 11 points à celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, sur les 772 personnes en âge de voter à Marcellaz, 41,71% avaient effectivement boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 45,7% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à midi et 59% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Marcellaz, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2024 ? À Marcellaz, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est indiscutablement la participation. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Marcellaz s'élevait à 30,98%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,07% au premier tour et 53,49% au second tour. Au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 744 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 21,91% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 18,95% au premier tour. La volonté de changement des habitants est par exemple susceptible d'avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants de Marcellaz (74250).

17:29 - Comment la composition démographique de Marcellaz façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Marcellaz, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des législatives. Avec une densité de population de 231 habitants par km² et un taux de chômage de 8,32%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles détenant au moins une voiture (85,22%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 365 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,84% et d'une population étrangère de 6,47% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,53%), témoigne d'une population instruite à Marcellaz, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.