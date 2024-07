Résultat des législatives 2024 à Vougy (74130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - À Vougy, que vont décider les électeurs de gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au Nouveau Front populaire lors du second tour des élections de 2024 ou basculer vers une autre candidature ? L'attelage a glané 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Vougy, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 18,19% des votes dans la commune. Ce qui correspond à un progrès par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+4 points).

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national n'a à peu près rien gagné à Vougy La part des électeurs en faveur de la formation de Jordan Bardella au second tour sera la clé du scrutin au niveau local pour cette élection législative. Alors que les résultats nationaux ont montré près de 15 points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Vougy semble néanmoins dans une situation différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - À Vougy, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera ainsi très observé localement pour le second tour de ces élections législatives 2024. Après avoir perdu en 2022 dans la commune, le Rassemblement national pourrait cette année remporter l'élection localement. Le Rassemblement national se hissait en revanche en première position à Vougy à l'époque lors des législatives. On retrouvait en effet Anis Daghrir devant ses concurrents au premier tour, avec 29,50% dans la ville. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Christelle Petex-Levet (Les Républicains) chez les électeurs avec 71,47%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 28,53%.

20:05 - Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) déjà en avance avec 55,42% à Vougy aux législatives Selon les enquêtes publiées dans les derniers jours de campagne, le camp de Jordan Bardella devrait gagner pas loin de 250 députés au terme des législatives. Le Nouveau Front populaire pourrait remporter près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient maintenir une centaine de députés. Il faut bien entendu tenir compte des particularités locales. Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) a raflé 55,42% des suffrages à Vougy dimanche 30 juin 2024, pour le 1er round de la législative. Christelle Petex (Divers droite) et Gérard Vez (Nouveau Front populaire) suivaient avec 22,64% et 18,19% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Antoine Valentin glanant cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - À Vougy, la participation du premier round éclipse celle des européennes Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette localité, il est également nécessaire d'analyser les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Les données montrent un taux d'abstention de 34,11% au premier tour des élections législatives 2024 à Vougy, inférieur de 15 points à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, parmi les 1 118 personnes en âge de voter à Vougy, 49,11% avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 55,36% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats au 2e tour à Vougy ? À Vougy, l'abstention constitue incontestablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. Dans la commune, le taux d'abstention lors du 1er tour des législatives 2024 était de 34,11%. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 61,52% au premier tour et 63,18% au second tour. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,44% au sein de la commune. Le taux d'abstention était de 23,03% au second tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient notamment capables d'inciter les électeurs de Vougy (74130) à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Élections législatives à Vougy : un éclairage démographique Devant le bureau de vote de Vougy, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 1 579 habitants, cette localité est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 130 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 460 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (90,61%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. La présence de 128 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 11,68%, participe à son pluriculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 37,39% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 895,17 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Vougy, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.