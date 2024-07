Résultat des législatives 2024 à Copponex (74350) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Sur quel candidat vont se porter les 23,73% de la gauche à Copponex ? Combien d'électeurs voteront pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du RN dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28,06% des suffrages glanés à l'échelle nationale sont un premier indice. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 23,73% des votes à Copponex. Une poussée à compléter néanmoins avec les 24,57% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Copponex compte parmi les rares communes où le Rassemblement national n'a pas avancé L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'on a observé près de 15 points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Copponex semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans la commune. Confirmation à venir ce 7 juillet ?

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Copponex Le résultat de l'expérience de 2022 apparaît aussi comme un indicateur précieux au moment du second tour qui se joue. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Copponex offrait en revanche 31,39% pour Christelle Petex-Levet (Les Républicains)des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 24,57% des voix. Copponex se tournera d'ailleurs encore vers Christelle Petex-Levet au second tour, finalement à la première place localement avec 69,43%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 30,57%.

20:05 - Comment s'était terminé le scrutin dimanche dernier à Copponex ? Grâce à 43,61% des suffrages, Christelle Petex (Divers droite) a pris la tête à Copponex, le 30 juin 2024 au soir du premier tour de la législative. Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) recueillait 28,04%. De son côté, Gérard Vez (Nouveau Front populaire) recevait 23,73% des votants. La tête de la course était sensiblement différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Antoine Valentin qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 39,68% devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%. Un résultat qui changera probablement le visage du nouveau round dans la commune.

19:21 - Copponex : forte participation aux élections législatives 2024 Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il est également indispensable d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. À Copponex, le taux de participation au premier round des élections législatives 2024 a atteint 75,26%, plus important que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, parmi les 873 personnes en âge de voter à Copponex, 59,34% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 53,29% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle atteignait 19,8% à midi et 45,3% à 17 h.

18:35 - À Copponex, la participation a atteint 75,26% lors du premier tour des élections législatives À Copponex, l'un des critères clés des législatives 2024 est indéniablement le taux de participation. Le taux de votants à Copponex pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 75,26%, dimanche dernier. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,92% au premier tour et 51,56% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Copponex ce soir ? Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 85,16% des votants de la ville. La participation était de 78,36% au second tour, soit 670 personnes. La volonté de faire valoir ses droits est par exemple en mesure de ramener les citoyens de Copponex vers les urnes.

17:29 - Les enjeux locaux de Copponex : tour d'horizon démographique La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Copponex façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Dans le village, 38% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 12,39% de 60 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (84,97%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 415 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (8,91%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,3%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (41,07%), témoigne d'une population instruite à Copponex, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.