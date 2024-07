Résultat des législatives 2024 à Viuz-en-Sallaz (74250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:14 - À Viuz-en-Sallaz, qui va profiter du score du Front populaire ? L'autre interrogation de ces élections est celle du résultat de la gauche après la constitution du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. L'ensemble a glané plus de 28% des voix au niveau du pays dimanche dernier, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. La somme de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Viuz-en-Sallaz, le binôme Front populaire a pour sa part glané 24,82% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 26,83% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En deux ans, le RN n'a pas progressé à Viuz-en-Sallaz A l'échelle locale, le résultat du RN lors de ces élections législatives sera très scruté. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points de plus pour le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Viuz-en-Sallaz semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas progressé dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Viuz-en-Sallaz ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera ainsi très observé au niveau local pour le second tour de ces élections des députés 2024. Après avoir échoué en 2022 dans la ville, le Rassemblement national garde cette fois toutes ses chances de triompher à la fin de l'élection localement. Les élections législatives de l'époque à Viuz-en-Sallaz ne bénéficieront pas en revanche, au premier tour, au RN, qui obtiendra 18,49% dans la commune, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale réuniront 26,83% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec cette fois Christelle Petex-Levet (Les Républicains) finalement en tête localement, avec 63,70%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 36,30%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant ce dimanche Grâce à 40,81% des bulletins de vote, Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Viuz-en-Sallaz, le 30 juin 2024 pour le premier tour de la législative. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Christelle Petex (Divers droite) et Gérard Vez (Front populaire) avec respectivement 30,52% et 24,82% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Antoine Valentin rassemblant cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux de participation à Viuz-en-Sallaz ? L'étude des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Comme spécifié dans le précédent message, le taux d'abstention au 1er round des élections législatives à Viuz-en-Sallaz était de 26,81%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 3 364 personnes en âge de voter à Viuz-en-Sallaz, 41,08% avaient effectivement boudé les urnes, contre une abstention de 47,0% lors du scrutin de 2019. En proportion, à l'échelle de la France, l'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - 73,19% de participation lors du 1er round des législatives 2024 à Viuz-en-Sallaz À Viuz-en-Sallaz, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est indiscutablement l'ampleur de l'abstention. L'abstention s'élevait à 26,81% à Viuz-en-Sallaz lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,66% au premier tour. Au deuxième tour, 51,75% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Viuz-en-Sallaz aujourd'hui ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 3 330 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 21,89% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 19,25% au premier tour. Les enjeux de ce scrutin historique seraient notamment en mesure d'avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs de Viuz-en-Sallaz (74250).

17:29 - Analyse socio-économique de Viuz-en-Sallaz : perspectives électorales Dans le cadre de la campagne électorale législative, Viuz-en-Sallaz est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 4 600 habitants, cette localité se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 377 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 662 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (75,1%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les 221 résidents étrangers, représentant 4,88% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Dans cette mosaïque sociale, près de 35,76% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 890,81 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Pour conclure, à Viuz-en-Sallaz, les spécificités locales se joignent aux objectifs français.