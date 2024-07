Résultat des législatives 2024 à Arenthon (74800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Les 16,45% du Front populaire font envie Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Arenthon, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 16,45% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 21,29% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite n'a pas progressé à Arenthon Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera un point d'observation clé pour ces élections de l'Assemblée au niveau local. Alors qu'on a observé un peu plus de 14 points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Arenthon semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas progressé dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - Que peuvent montrer les scores des législatives 2022 pour Arenthon ? Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera ainsi analysé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. A l'inverse de la législative de 2022, le Rassemblement national a cette fois l'espoir de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Arenthon avait vu en revanche le binôme LREM s'imposer avec 23,27%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 19,97%. Arenthon optera en revanche pour Christelle Petex-Levet (Les Républicains) au second tour, finalement à la première place localement avec 69,07%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 30,93%.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives à Arenthon A en croire les toutes dernières projections publiées depuis le premier tour, le parti de Jordan Bardella serait susceptible de décrocher pas loin de 250 sièges au terme des élections législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron conserveraient une centaine de sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. Grâce à 46,8% des bulletins de vote, Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) a pris la tête à Arenthon, dimanche 30 juin 2024 pour le premier tour des élections législatives. Christelle Petex (Divers droite) et Gérard Vez (Front populaire) suivaient avec, dans l'ordre, 33,71% et 16,45% des électeurs à l'échelle de la métropole. Antoine Valentin était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Quels enseignements tirer des taux d'abstention à Arenthon ? Comment votent traditionnellement les habitants de cette localité ? Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Arenthon était de 27,55%, en dessous de 19 points de celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, le taux d'abstention représentait effectivement 46,05% des inscrits sur les listes électorales d'Arenthon, à comparer avec une abstention de 52,62% il y a cinq ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - 72,45% de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Arenthon L'un des facteurs forts des élections législatives 2024 est sans nul doute le niveau de participation. Dans la ville, dimanche, 27,55% des électeurs ne sont pas allés voter au 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 56,03% au premier tour. Au deuxième tour, 55,67% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Arenthon ce soir ? Au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 16,12% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 20,69% au second tour. L'inflation dans le pays qui pèse sur le budget des ménages combinée avec les craintes engendrées par le conflit entre la Palestine et Israël, sont susceptibles de faire augmenter la participation à Arenthon (74800).

17:29 - Arenthon : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quel portrait faire d'Arenthon, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 944 logements pour 1 915 habitants, la densité de la ville est de 140 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 130 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 151 foyers fiscaux. Dans la ville, 18,49% des résidents sont des enfants, et 18,59% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 30,28% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 46,29% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 629,19 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Arenthon incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en mouvement.